"Сначала я хочу поблагодарить тебя, брат. Ты позвонил мне в момент страха и всегда относился ко мне, как к другу. То, что ты сделал в эти дни, я никогда не забуду. Я благодарю Бога за то, что знаю таких людей, как ты, мы вместе, брат, Жуниор Мораес, благослови тебя бог.

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Спасибо не только всем этим ребятам (Де Пена обратился к легионерам Шахтера – прим.) и их семьям, соперникам на поле, но и братьям в этой ситуации. Они обняли меня как одного из них и заставили меня чувствовать себя защищенным. У них навсегда останется уругвайский брат. Это кажется нереальным, но это правда, через несколько часов я буду в своей стране, и я не могу в это поверить", – написал Де Пена в своем Instagram.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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