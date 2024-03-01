Берлінський Уніон влаштував вечірку після того, як результати команди почали налагоджуватися – у трьох останніх матчах чемпіонату команда набрала 7 очок. Як інформує Bild, під час святкового заходу 16-річний хлопець вкрав у форварда Кевіна Фолланда годинник Patek Phillipe, який коштує близько 180 тисяч євро. Причому він скоїв крадіжку безпосередньо з зап'ястя гравця.

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Повідомляється, що партнер Фолланда Жером Русільйон погнався за злодюжкою і зумів повернути годинник. Крім того, захисник Уніона утримував 16-річного злодія до прибуття поліції. Усе це сталося о 3 годині ночі.

Нагадаємо, що з 2014 по 2021 рік Фолланд виступав за збірну Німеччини і встиг провести за неї 15 матчів.

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