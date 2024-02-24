У суботу 23-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 23-й тур

Вердер – Дармштадт – 1:1

Голи: Ціммерман, 9 (аг.) – Юстван, 33

Уніон Берлін – Хайденхайм – 2:2

Голи: Госенс, 44, Ааронсон, 45+1 – Доведан, 4, Бесте, 71

Штутгарт – Кельн – 1:1

Голи: Мійо, 53 – Мартель, 62

Борусія М – Бохум – 5:2

Голи: Нгуму, 29, Вайгль, 35 (п.). Райтц, 72, Сібачо, 78, Онара, 90+6 – Хофманн, 75, Шлоттербек, 88

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Вердер на своєму полі несподівано втратив очки з Дармштадтом. Найгірша команда Бундесліги забила вже на початку зустрічі, правда у свої ворота, але в середині тайму зуміла реабілітуватись, відновивши статус-кво. По перерві бременці додали, однак реалізувати свої потуги не змогли, пропустивши натомість двічі від Скарке. На жаль, VAR обидва рази був на боці господарів: спочатку було зафіксовано офсайд, а вже у доданий час взяття воріт скасували через гру рукою. Тож нічия – 1:1.

Уніон та Хайденхайм влаштували перестрілку з чотирма голами, яка завершилась миром. Берлінці продовжують набирати очки, не програючи вже чотири матчі поспіль – тихою ходою команда Б'єліци піднялась вже на 11-ту сходинку.

Штутгарт несподівано оступився у матчі з Кельном. Перший тайм минув без голів, а по перерві команди обмінялись результативними ударами. "Цапи" дали достойний бій швабам і зуміли втримали надважливе очко. Штутгарт, натомість, втратив шанс наздогнати Баварію, яка свій матч проведе трохи пізніше.

У ще одному матчі менхенгладбаська Борусія розгромила Бохум. "Жеребці" відімстили за Баварію, яка минулого туру сенсаційно поступилась рурцям, накидавши у ворота Ордеця і Ко п'ять голів (отримавши два у відповідь).

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