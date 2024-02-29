Есекіель Паласіос зустрів свою майбутню дружину Есіку Фріас, а у 2021 році одружився з нею. Через три роки пара перебуває в процесі розлучення, у зв'язку з чим Есіка виставила на продаж усі речі футболіста, зокрема футболку, у якій він став чемпіоном світу, і навіть чемпіонську медаль. Про це інформує Marca.

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"Я збираюся продати всі футболки і медаль чемпіона світу, щоб заплатити за квартиру", – пояснила Есіка свій вчинок. За її словами, Паласіос більше не надсилає їй грошей, необхідних для проживання у квартирі та покриття її витрат.

Сам Паласіос негативно відреагував на таку поведінку колишньої дружини і почав їй погрожувати. На ці погрози Есіка відповіла: "Замовкни. Є речі, які стосуються збірної Аргентини, і про які я промовчала".

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