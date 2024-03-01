Берлинский Унион устроил вечеринку после того, как результаты команды начали налаживаться – в трёх последних матчах чемпионата команда набрала 7 очков. Как информирует Bild, во время праздничного мероприятия 16-летний парень украл у форварда Кевина Фолланда часы Patek Phillipe, которые стоят около 180 тысяч евро. Причём он совершил кражу прямо с запястья игрока.

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Сообщается, что партнёр Фолланда Жером Русильйон погнался за воришкой и сумел вернуть часы. Кроме того, защитник Униона удерживал 16-летнего вора до прибытия полиции. Всё это произошло в 3 часа ночи.

Напомним, что с 2014 по 2021 год Фолланд выступал за сборную Германии и успел провести за неё 15 матчей.

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