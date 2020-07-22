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У Динамо сватали ще одного тренера – європейський ЗМІ епічно сконфузився

20:03 - Читать на русском
У Динамо сватали ще одного тренера – європейський ЗМІ епічно сконфузився
Славолюб Муслін / фото: Starsport

Київське Динамо перебуває в епіцентрі уваги через пошуки нового головного тренера.

За інформацією сербського порталу Direktno, колишній тренер збірної Сербії і донецького Металурга Славолюб Муслін є кандидатом на посаду наставника київського Динамо.

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Відзначається, що прізвище Мусліна фігурує на чолі списку кандидатів, а президент киян шукає досвідченого тренера, який зможе повернути команді колишню славу і зробить реальним конкурентом донецькому Шахтарю. За Мусліна говорить той факт, що він знає російську мову.

Додамо, що сербське видання припустилося епічної помилки, вказавши, що після завершення чемпіонату України Ігор Суркіс негайно звільнив Руслана Костишина(!). Можливо, сербів збив з пантелику той факт, що останнім матчем Олексія Михайличенка на чолі Динамо був поєдинок проти Колоса, саме який і очолює Костишин.

Нагадаємо, що 67-річний Муслін за свою кар'єру встиг потренувати збірну Сербії, Црвену Звезду (двічі), донецький Металург, московський Локомотив, мінське Динамо, Краснодар, французькі Брест, Бордо, Ланс, Ле-Ман, а також низку інших клубів.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Олексій Михайличенко Ігор Суркіс футбольні курйози Славолюб Славолюб Муслін Руслан Руслан Костишин
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