В Динамо сватали ещё одного тренера – европейское СМИ эпично оконфузилось

По информации сербского портала Direktno, бывший тренер сборной Сербии и донецкого Металлурга Славолюб Муслин является кандидатом на пост наставника киевского Динамо.

Динамо рассматривает Луческу основным кандидатом на пост главного тренера

Отмечается, что фамилия Муслина фигурирует на верху списка кандидатов, а президент киевлян ищет опытного тренера, который сможет вернуть команде былую славу и сделает реальным конкурентом донецкий Шахтер. За Муслина говорит тот факт, что он знает русский язык.

Добавим, что сербское издание допустило эпичную ошибку, указав, что после завершения чемпионата Украины Игорь Суркис немедленно уволил Руслана Костышина(!). Возможно, сербов сбил с толку тот факт, что последним матчем Алексея Михайличенко во главе Динамо был поединок против Колоса, который и возглавляет Костышин.

Напомним, что 67-летний Муслин за свою карьеру успел потренировать сборную Сербии, Црвену Звезду (дважды), донецкий Металлург, московский Локомотив, минское Динамо, Краснодар, французские Брест, Бордо, Ланс, Ле-Ман, а также ряд других клубов.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка