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КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка

16:10 - Читать на русском
"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка
Хто стане новим тренером Динамо? Суркіс знайшов кандидатуру, переконані в соцмережах
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо поступилося Колосу, але пролізло в Лігу чемпіонів. Найгірше срібло в історії київського клубу, експерти та вболівальники вибухнули гнівом у мережі. Олексій Михайличенко позбувся посади головного тренера Динамо не дарма.

Динамо віддали місце в ЛЧ Десна і Зоря, які зіграли внічию у паралельній грі, де команда Скрипника не ризикнула зачепитися за перемогу, що приносила срібло. Київський клуб зібрав ледь не всі свої історичні антирекорди, але при цьому виконав завдання-максимум. У плані результату Михайличенку можна дорікати лише повним провалом у слабенькій групі Ліги Європи, який прийнято списувати на спадщину попередника. Решту домовленостей з босами Динамо новий тренерський штаб фактично виконав. Однак якою ціною і в наскільки жахливому, навіть принизливому стилі! Цього ніхто не міг пробачити.

Динамо офіційно звільнило Михайличенка

Коли на останніх хвилинах доленосного матчу Євтушенко з надією, а Михайличенко з розгубленістю заглядають у телефон, що там у Зорі, а потім тиснуть руки, ніби щойно обіграли Ліверпуль Клоппа, це просто якийсь сюр. Все мало бути зовсім інакше, але таке враження, що тренери вірили більше в Десну, ніж у своїх резервістів, хоча на лавці запасних вистачало атакувальних гравців – не Соль з Каргбо, які провалювалися раніше, так розпіарені Дуелунд і Беніто. Не дивно, що реакція виявилася дуже жорсткою. Відставка Михайличенка – закономірний підсумок сезону. Хоча дещо несподівано, що сталася так швидко. Адже президент клубу просив дати днів 10 на роздуми.

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Першим фаворитом на знищення став Михайличенко, який після Колоса натякнув, що у всьому винуваті статисти в команді та інші потойбічні фактори.

Один з найвідданіших фанатів Динамо Михайло Смоловой не витримав знущань і критикує політику Ігоря Суркіса, яка на його погляд призвела до нинішнього стану речей: "Цей матч ідеальна ілюстрація менеджерських здібностей Суркіса Ігоря Михайловича. Колос і Динамо є величинами непорівнянними. Однак 0:2. І тут уже не варто акцентувати увагу ні на здібностях гравців, ні на навичках ТШ, ні на якихось тактичних нюансах. Важливіша при таких результатах (0:2 з колгоспом) психологія.

Джерело всіх видимих ​​і невидимих ​​вібрацій в клубі – ІМС. Вчорашня поразка – це насамперед його поразки, а не футболістів або ТШ. Він створив у команді такі умови, при яких влітання колгоспам стали буденністю, такою ж, як ранковий або вечірній душ. Ось, Карлос вже щось там написав у Інста, а вчора виконав лише 3 точних навісів з 10 (7 в ті самі 67 хвилин, коли Колос більше володів м'ячем). А це що? Правильно: це КОНЦЕНТРАЦІЯ!

Вчора у нас 26 навісів за матч, з Зорею – 8... Навіс у Динамо – це найпростіша форма зняття з себе відповідальності за ухвалене рішення. Не знаєш, що робити: подавай, там нехай інші розбираються. 19 навісів з лівого флангу – 14 повз, 6 навісів з правого флангу – 1 повз... 63 перехоплення Колоса – найкращий показник суперників у всіх 9 наших матчах після карантину. Це найкраще підтвердження того, що Динамо рішуче налаштоване не було, хоча повинно було. А Колос міг би і "позіхати", але ні – мотивація у них була. Колос розцінював поєдинок, як МОЖЛИВІСТЬ для себе! А наших хлопців вдома чекав оральний секс, відпустка, повний бак у машині, оплачена комуналка..."

Смоловой після такого навіть утвердився у думці, що банкрутство Динамо і початок з повного нуля – не найгірший варіанту розвитку подій. Хоча Артем Франков з його вихвалянням витрат Суркісів на рівні 30 млн євро за сезон, звісно, не дуже погодиться.

Агент В'ячеслав Заховайло не знімає вини з тренерів і президента, але основну проблему бачить у футболістах, які плавлять Михайличенка і не хочуть важко працювати з ним на зборах.

Іншу проблему Заховайло вбачає в колективі, який все влаштовує – контракт захищений, завжди можна послатися на втому, набити нове тату і відірватися у клубі. На святкування завершення сезону завжди і сили знайдуться, і концентрація.

Вболівальник Динамо і менеджер, який працює в Чехії припускає, що "розділений на групки колектив" міг цього вечора попросту свідомо плавити Михайличенка.

Коментатор Вадим Скічко не розуміє ажіотажу навколо перегонів за друге місце. Мовляв і ті, і ті гратимуть по четвергах у групі Ліги Європи 2020/21. Зоря вже там, Динамо теоретично ще може пройти 2 раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, але навіть після вильоту з першого ж проведе ще мінімум 6 ігор в ЛЄ.

Колишній бос Говерли Олександр Шуфрич іронізує над тим, як Микита Шевченко тягнув час у Запоріжжі, аби, борони Боже, не ризикнути забити і вийти в Лігу чемпіонів. Можна погодитися, бо це насправді тотальний нонсенс для європейського футболу – свідомо відмовлятися від шансу життя, боячись втратити гарантовані 3-4 мільйони євро за групу ЛЄ, без яких можна зникнути у небуття. Спортивний принцип ще живий чи вже наказав довго жити?

Віктор Вацко взявся активно захищати Зорю.

Менеджер Олександр Ольшанецький, який мешкає в Німеччині, скаут Алекс Великих з Італії, російський коментатор Олексій Андронов і блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко дійшли одного висновку з вражаючою єдністю – новим тренером Динамо буде Віктор Скрипник. Інша кандидатура стане величезною несподіванкою.

Брутальний футбол у своєму стилі, а Міккі Дуелунд повторює у сторіс Русина після відставки Хацкевича. Цікаво, що пост про призначення Скрипника і сушіння гри в Запоріжжі лайкнув учорашній герой Зорі Дмитро Хомченовський. Автор супергола на вагу бронзи щось знає чи просто рекомендує?

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

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Колос – Динамо: Київ проповзає в ЛЧ після унікального фіаско – ганебна розв'язка сезону, феєрія не тих динамівців
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