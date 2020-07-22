Динамо розглядає Луческу основним кандидатом на посаду головного тренера, – Druzi Dynamo

Таку інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляють Druzi Dynamo: "Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером Динамо Київ є Мірча Луческу".

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Нагадаємо, румунський фахівець 12 років працював з донецьким Шахтарем, виграв з "гірниками" Кубок УЄФА, 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, здобув 6 національних Кубків та 7 Суперкубків. Останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку він покинув в лютому 2019 року.

До слова, Динамо залишилося без головного тренера після відставки Олексія Михайличенка, якого звільнили на наступний день після останнього для киян матчу УПЛ сезону 2019/20 проти Колоса (0:2). Столичний клуб з великими проблемами виборов друге місце та право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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