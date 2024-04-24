Чорноморець може продати в Динамо ще одного свого гравця – йдеться про захисника Володимира Салюка.

Одесити пропонують Динамо придбати Володимира Салюка, повідомляє Telegram-канал Футбол з вертольоту.

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Ще нещодавно захисника оцінювали в мільйон доларів, але зараз апетити Чорноморця суттєво зменшились – "моряки" готові продати гравця зі знижкою понад 50%. Пов'язано це з тим, що рівень виступів Салюка за останні місяці суттєво знизився, а "біло-сині" не надто зацікавлені у центрбеку, який навряд зможе посилити позицію.

Додамо, що Салюка минулої зими нібито хотів підписати шведський Хаммарбю, але Чорноморець відмовився від пропозиції в 600 тисяч доларів. У цьому сезоні Володимир провів за одеситів 24 матчі в усіх турнірах, але результативними діями не відзначався. Чорноморець вже домовився про трансфер іншого свого гравця до Динамо – йдеться про Максима Брагару.

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