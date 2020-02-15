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У Динамо практично кожна позиція дублюється, – Михайличенко підсумував другий зимовий збір "біло-синіх"

15 лютого 19:42 605 Читать на русском
У Динамо практично кожна позиція дублюється, – Михайличенко підсумував другий зимовий збір "біло-синіх"
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко оцінив роботу команди на другому тренувальному зборі в Туреччині.

"Успішний цей збір чи ні – покажуть чемпіонат і Кубок. Ми виконали всю заплановану роботу, це дуже добре. І ті спаринги, які ми провели, були якісними. Ми змогли і себе перевірити, і отримати те навантаження, яке хотіли.

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Від цього збору багато що залежить, але це всього лише половина справи, тому що збори – це лише фундамент, на якому має будуватися все інше. Робота не припиняється, вона продовжиться в Києві вже по ходу сезону, тому потрібно покращувати, удосконалювати і діставати з себе те, що ми зуміли напрацювати на цих зборах.

На даний момент у нас практично кожна позиція дублюється, враховуючи, що на підході Вітя Циганков. Є конкуренція на кожній позиції, це дуже добре. Чи входять Сирота і Романчук до основної обойми? Безумовно, а чому ні ? І Забарний, і Цітаішвілі, і Вівчаренко. У нас є резерв, і є хороша конкуренція.

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Чи буде нинішнього кадрового потенціалу достатньо для вирішення завдань? Це покаже тільки час. Найголовніше – як ми будемо його використовувати і як хлопці зможуть проявляти себе. Від цього дуже багато залежить. А говорити абстрактно немає сенсу", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, свій перший офіційний матч у 2020 році Динамо зіграє 22 лютого проти Ворскли.

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