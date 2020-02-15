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Динамо Київ – Динамо Тб: Русин та інші нові лідери, 18 результативних гравців, запасний ефективніший за основного

15 лютого 21:30 13085 Читать на русском
Динамо Київ – Динамо Тб: Русин та інші нові лідери, 18 результативних гравців, запасний ефективніший за основного
Динамо Київ – Динамо Тбілісі: рахунок і огляд матчу 15 лютого 2020
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо Київ обіграло Динамо Тбілісі (2:0), завершивши підготовку до відновлення УПЛ . Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

 

Товариський матч 15 лютого 2020

Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 2:0

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко (Піваріч, 60) – Сидорчук (Кадірі, 85), Шепелєв (Андрієвський, 85) – Буяльський (Караваєв, 70), Дуелунд (Шапаренко, 79), Вербіч (Де Пена, 76) – Русин (Соль, 79)

Голи: Кендзьора, 24, Русин, 53

Нереалізований пенальті: Кіхіанідзе, 86

Динамо зазнало болючої поразки від Тобола, але сьогодні виходить зовсім інший склад – Михайличенко повинен награвати основу під близький матч з Ворсклою в чемпіонаті України (уже за тиждень). Нагадаємо, за 11 попередніх спарингів кияни 7 разів перемагали (5 розгромно), по 2 поєдинки завершували поразками і нічиїми. Однойменний тбіліський клуб поступався полякам, болгарам, боснійцям і румунам, підписав мирову з сербами та обіграв лише Олександрію в попередній зустрічі.

Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу

Як відзначав Олексій Михайличенко, у цьому контрольному матчі тренерський штаб награватиме стартовий склад на Ворсклу. Наразі все ще без Циганкова, зате повертається Буяльський, а Бущан, схоже, виграє конкуренцію в Бойка. У Динамо Тбілісі в основі вийшли 2 футболісти, знайомі за виступами в УПЛ. Сандохадзе грав за Карпати, а вихованець київського Динамо Трубочкін розірвав контракт з Олімпіком і намагається закріпитись у лавах чинного чемпіона Грузії. Інший екс-динамівець Лочошвілі, який взимку остаточно покинув Київ, так і не загравши за основну команду, опинився в запасі.

Класну атаку організували динамівці на 5-й хвилині. Попов і Буяльський розігнали, сам же Віталій і завершував – блискучий сейв воротаря. Той же Віталій розкішним пасом вивів Вербіча сам на сам з кіпером – промах словенця. На лівому фланзі кияни дозволили пробити з кута штрафного. Бущан на місці. Сидорчук непогано задумував, але Русин з Дуелундом не розібралися, кому брати м'яч у чужому карному. З-під Шабанова пробивали тбілісці, однак і тут воротар киян надійно відіграв, витягнувши снаряд у стрибку. Дуелунд переводить на протилежний фланг, Кендзьора виводить Сидорчука на обвідний удар. Красиво, але мінімально неточно.

Відмінний дальній пас захисника грузинського клубу. Пощастило, що Шабанов виграв боротьбу у двох опонентів. Дуелунд знайшов Шепелєва у воротарському. Володимир дріботів на короткому клаптику поля – удар заблокували. Дуелунд подав кутовий, Попов, який блискуче відірвався від захисника, скинув на дальню стійку, де Кендзьора прошив голкіпера. Сидорчук і Буяльський через 2 паси перевели м'яч зі своєї половини до штрафного суперника. Обвідному ударові Дуелунда не вистачило влучності. Екс-карпатівець Сандохадзе віддав "у госпіталь" пас назад. Буяльський перехопив, але захисник в останній момент не дав розстріляти ворота.

Дуелунд вже вкотре пробивав здалеку. Не йде сьогодні удар у данського плеймейкера. Попов послизнувся у своєму штрафному. Добре, що суперник відпустив м'яч, тож Бущан був першим на підбиранні. Розкішний пас у розріз від Шабанова, Русин надто довго підробляв м'яч під удар і дозволив захиснику заблокувати себе. Трубочкіна вивели на перспективну позицію в метрах 18 від воріт. Український захисник вирішив віддати на дальню стійку, а треба було пробивати самому.

За падіння Вербіча вже не вперше сьогодні та на зборах арбітри не дають свисток. Справді, занадто награно. Шабанов перехопив і почав атаку коротким пасом на Вербіча. З допомогою словенця Дуелунд розігнав наступ і віддав на Буяльського. М'який навіс Віталія замкнув Русин – ударом від стійки з лінії воротарського. Назарій виривається в одноосібні лідери бомбардирів 2020 року – 4-й гол. А ось і високий пресинг Тбілісі. Буяльський помиляється під тиском, відразу ж йде удар з-за меж штрафного – вище.

Шабанов непогано вирізав у штрафний, Русина випередили грузини – круглий ледь у свої ворота не залетів. Кендзьора виграв верхову боротьбу, воротар з великими труднощами парирував, Буяльський на добиванні не дуже сильно пробив. Доволі швидкі заміни як для Михайличенка. На 60-й замість Миколенка вийшов Піваріч, а на 70-й Караваєв – замість Буяльського. Вербіч довго лежить за межами поля після нахабного поштовху суперника.

Поганенька інтенсивність гри в атаці та єдиноборств в обороні киян десь так після 60-ї хвилини. Декілька напівмоментів дозволила команда Михайличенка створити, але суперник якось аж надто безпорадно марнував їх. Попов врізався у суперника, однак Бущан взяв суперечливий пенальті. Динамо Київ завершило зимові збори із загалом позитивним балансом: 8 перемог, по дві нічиї та поразки. Уже 22 лютого команда Михайличенка приймає Ворсклу в чемпіонаті України.

Русин – знову найкращий бомбардир

Так уже було за часів Хацкевича. Назарій знову став найкращим голеадором зборів (єдиний, хто забив 4 голи), тоді як Фран Соль вражав ворота вдвічі менше, однак відзначився ще й красивим асистом. Схоже, саме Русин почне офіційний 2020-й у стартовому складі. Форвард, який за півроку набрався впевненості в Зорі Скрипника, ожив і в нових умовах, коли нинішній тренерський штаб Динамо йому довіряє більше, ніж попередній. Вихованець київського клубу добре комбінує з партнерами, зміщується у глибину, може протягнути м'яч сам чи своєчасно віддати партнерам.

Ну, і звісно, сьогодні він забив свій фірмовий гол. Нижчий за Соля, він тим не менше комфортно почувається у верхових дуелях. Іноді, як от сьогодні втрачає моменти у штрафному суперника – потрібно думати швидше. Однак загалом це найсильніший нападник киян станом на сьогодні. Буде дуже дивно, якщо Русина, якого награвали нині в основі, не випустять з перших хвилин як мінімум на Ворсклу. Ну, а там усе в його руках. У перших офіційних матчах 2020 року Соль грітиме лавку і сподіватиметься на шанс після перерви – такий підсумок зборів буде об'єктивним.

Буяльський – найкреативніший, 18 динамівців з голом чи асистом

Віталій, хоч і пропустив декілька матчів через травму, не мав собі рівних за системою гол плюс пас. Буяльський сам забив 2 м'ячі, а ще віддав 3-й гольовий пас. Сьогодні на його совісті також було найбільше креативних рішень, завдяки яким позиційна атака виглядала дещо живішою, ніж у більшості інших спарингів. Голи все одно прийшли після стандарту та швидкого контрвипаду, але дуже перспективні атаки вдавалося організувати через пас. І тут, не применшуючи важливої ролі Шепелєва, Дуелунда (ще одне відкриття – 3 голи, 1 асист) та Сидорчука, Буяльський найчастіше опинявся на ударній позиції чи брав на себе організацію ключового пасу.

Денис Попов, асистуючи Кендзьорі, став 18-м гравцем, який відзначився результативною дією. Михайличенку потрібна конкуренція і диверсифікація креативу, і принаймні на зборах він свого домігся. Навіть серед захисників відзначилися 7 футболістів. Сьогодні було вже краще з першим пасом. Той же Попов спочатку найбільше брав на себе роль Кадара, але потім декілька смачних передач виконав і Шабанов. Опорні півзахисники все одно частенько опускалися вниз, щоб допомагати центрбекам, але балансу в організації процесу виведення м'яча на чужу половину було більше.

Миколенко і Кендзьора – безальтернативні

Фулбеки видали дуже результативну гру. Віталій Миколенко сьогодні дещо залишився в тіні, але український захисник наколотив 3 м'ячі у попередніх зустрічах. У Піваріча 2+2, але більшість своїх результативних дій хорват виконав на місці лівого вінгера. Як захисник Йосіп конкуренцію програє, хоча сьогодні першим вийшов на заміну. Віце-чемпіон світу цікавіше виглядав у нападі, однак експерименти з ним на цій позиції швидко згорнули – тут і так конкуренція зашкалює.

Гравець збірної Польщі забив у стилі "Миколи" і загалом набрав чудову форму на другому зборі – крім гола, ще 2 асисти. Кендзьора розігрався в останні тижні та створює багато гостроти на своєму фланзі. У Караваєва також 2 гольові, однак Олександр виглядає менш надійно при обороні та на другому поверсі. Словом, незважаючи на деяких критиків, польський легіонер свої позиції в основі не здає.

Бущан відновлює сезон у ролі №1

Георгій провів черговий впевнений матч. Пропущені за тайм 3 голи від Тобола психологічно не вплинули на воротаря, який поки витіснив Бойка в запас. Візуально на цих зборах Денис більше помилявся і менше виручав. Тому поява Бущана у генеральній репетиції матчу з Ворсклою не здивувала анітрохи. Парируваний пенальті та ще кілька сейвів дозволили киянам перервати 3-матчеву серію з пропущеними м'ячами. До гри ногами все ще є запитання, але Георгій залишається №1, адже Бойко ні в чому особливо його не перевершив.

Де Пена ефективніший, ніж Вербіч, але має мало шансів на основу

Найдивовижніша штука цих зборів – вічний запасний відчутно перевершив свого основного конкурента, але все ще залишається максимум джокером в очах тренерського штабу. Де Пена разом з Буяльським – найефективніший у системі гол плюс пас. У Віталія 2+3, у Карлоса 3+2. Уругваєць дає не лише вивірені подачі з флангів. Це ще й майже завжди гострі стандарти – як подачі, так і удари. Мало хто зараз у Динамо може так цікаво пробивати зі штрафних, а його спроби забити з кутових – також фірмовий знак.

Вербіч залишається класним виконавцем, але іноді Беньяміна підводять нерви. Сьогодні точно був не його день. Словенець немало зимового часу провів у лазареті і завершив збори з доробком у 2 забиті голи. Можливо, був сенс спробувати його в ролі центрфорварда, щоб поєднати з Піварічем чи уругвайцем. Принаймні Вербіча і так туди тягне. Однак, схоже, що Михайличенко не бачить його в цій ролі. Як асистент же Беньямін програє Карлосу. Утім, грати буде вінгер збірної Словенії, як і Циганков після відновлення. Натомість Динамо стикається з певним парадоксом – Піваріч і Де Пена, які на двох забили 5 голів і віддали 4 асисти, не гратимуть в основі як мінімум у найближчих іграх, якщо не станеться форс-мажорів.

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