Динамо – Ворскла: кияни дотепно обійшли санкцію УАФ щодо проведення матчу без глядачів

Київське Динамо скористалося пунктом в регламенті УАФ, який дозволяє юним вболівальникам "біло-синіх" бути присутніми на домашній грі проти Ворскли.

Кияни спрямували офіційний лист, в якому УАФ ставиться до відома про реалізацію клубом права на застосування норми п. “Є” ст. 26 Регламенту УАФ з інфраструктури та безпеки стадіонів, інформує офіційний сайт Динамо.

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Тобто, вхід на матч 19 туру УПЛ Динамо – Ворскла, який відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, дозволений юним глядачам – вихованцям футбольних шкіл міста Києва, віком до 14 років, у супроводі батьків і педагогів.

Нагадаємо, раніше КДК УАФ прийняв рішення покарати київський клуб одним домашнім матчем без глядачів (ще один матч умовно) та штрафом у розмірі 500 тисяч грн за расистські викрики фанатів "біло-синіх" на матчі 14 туру УПЛ з Шахтарем.

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