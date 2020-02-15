В Динамо практически каждая позиция дублируется, – Михайличенко подытожил второй зимний сбор "бело-синих"

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко оценил работу команды на втором тренировочном сборе в Турции.

"Успешный этот сбор или нет – покажут чемпионат и Кубок. Мы выполнили всю запланированную работу, это очень хорошо. И те спарринги, которые мы провели, были качественными. Мы смогли и себя проверить и получить ту нагрузку, которую хотели.

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От этого сбора многое зависит, но это всего лишь половина дела, потому что сборы – это лишь фундамент, на котором должно строиться все остальное. Работа не прекращается, она продолжится в Киеве уже по ходу сезона, поэтому нужно улучшать, совершенствовать и доставать из себя то, что мы сумели наработать на этом сборе.

На данный момент у нас практически каждая позиция дублируется, учитывая, что на подходе Витя Цыганков. Есть конкуренция на каждой позиции, это очень хорошо. Входят ли Сирота и Романчукв основную обойму? Безусловно, а почему нет? И Забарный, и Цитаишвили, и Вивчаренко. У нас есть резерв, и есть хорошая конкуренция.

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Будет ли в этого кадрового потенциала достаточно для решения задач? Это покажет только время. Самое главное – как мы будем его использовать и как ребята смогут проявлять себя. От этого очень многое зависит. А говорить абстрактно нет смысла", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, свой первый официальный матч в 2020 году Динамо сыграет 22 февраля против Ворсклы.

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