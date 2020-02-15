Новачок Динамо Каргбо назвав гравця киян, з яким вже знайшов спільну мову

Форвард Динамо Ібрагім Каргбо розповів про адаптацію в київському клубі.

"Мені відомо про дискваліфікацію Бєсєдіна. Це сумно. Але саме зараз у мене є можливість проявити себе, адже як сказав тренер, грати буде той, хто добре тренується, а імена неважливі. Справа не в іменах, а в тому, як ти віддаєшся на тренуваннях. Для мене це виклик.

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Мої партнери – форварди високого рівня. Якщо тренер сьогодні мені скаже, що гратиму не я, а Соль або Русин, то я ж не можу йому заперечити. Все, що мені залишається – підтверджувати свій рівень на тренуваннях. Вважаю, якщо ти добре тренуєшся, то тренери задумаються.

Буяльський – хороший гравець, з його асистів я двічі забив. Коли ми на полі, то добре розуміємо один одного. Він допомагає мені на тренуваннях, коли ми працюємо з м'ячем або просто розминаємося. Під час матчів він дає мені цінні поради: "Біжи в цю сторону, біжи в ту сторону". І я ловлю себе на думці: "Окей, як скажеш, адже ти дуже досвідчений гравець", – поділився Каргбо в програмі Футбольний формат.

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