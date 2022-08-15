Відомий телеведучий та волонтер Сергій Притула повідомив про чергові зібрані кошти на допомогу ЗСУ. Цього разу допоміг футбол.

Притула на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в Черкасах завершився футбольний турнір, на якому збирали кошти на допомогу ЗСУ. Турнір тривав близько півтора місяці.

"Мед-Евак" евакуюватиме наших поранених з найгарячіших точок": Зозуля і Ко передали ЗСУ універсальну "швидку"

"Я дякую усім організаторам, учасникам турніру і вболівальникам, за те, що мали шляхетний намір зібрати гроші для допомоги військовим. І окремо за те, що взяли партнером турніру наш фонд! Тепер ми не переживаємо чи будуть гроші на відновлення другого трофейного Т-72, а потім і на БМП. І ще залишиться на оптику і дрони", – повідомив Притула.

Слід зазначити, що під час турніру зуміли зібрати більше 2,5 млн гривень, які будуть витрачені на потреби ЗСУ.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну