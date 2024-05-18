"Барселона випереджає нас на 4 очки за два тури до фінішу. Буде важко. Але, наприклад, четверте підсумкове місце розчаруванням не стане.

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Те, що ми вийшли до Ліги чемпіонів, вже є історичним для нас досягненням. Буде важко, але ми спробуємо бути другими чи третіми. Хоча я не думаю, що Барселона програє обидва матчі або програє та зіграє внічию.

Наші гравці – у збірних? Це показує, що всі ми робимо все правильно та проводимо гарний сезон. Хотілося б набрати 80 очок, це високий показник. Здається, лише Реал, Барселона і Атлетіко досягали таких показників, тож ми можемо увійти до престижної групи", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, Жироні у поточному сезоні залишилось зіграти проти Валенсії та Гранади. За 2 тури до фінішу каталонці йдуть третіми, відстаючи від Барселони на 4 очки і випереджаючи Атлетіко на 2 пункти.

До слова, раніше Мічел також казав про бажання команди допомогти Артему Довбику виграти титул найкращого бомбардира. Наразі у доробку українця 20 голів і він на 1 м'яч випереджає Джуда Беллінгема з Реала і Александера Сьорлота з Вільяреала.

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