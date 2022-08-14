Астон Вілла реваншувалася за поразку в 1 турі Прем'єр-ліги від Борнмута. Переграти Евертон виявилося значно легшим завданням, ніж впоратися з новачком елітного дивізіону чемпіонату Англії. Допомогли, щоправда, рідні трибуни. До того ж, і суперник славиться домашньою грою, а на виїзді виглядає зовсім іншим колективом. Евертон ніби й дуже гостро тиснув на стандартах, але моменти команди Джеррарда були смачнішими (2,26:1,46 за очікуваними голами). Віллани витискали максимум при меншій кількості ударів. Водночас бірмінгемці частіше контактували з м'ячем у межах чужого штрафного (30 на 24).

Aston Villa 2-1 Everton FT:



xG: 2.26-1.46

Shots: 12-15

Shots on target: 4-4

Touches in opp. box: 30-24

Possession: 58%-42%

Pass accuracy: 84%-77%



Villa hold on to take all three points after a later Everton flurry. pic.twitter.com/y3d9gjWICw — Squawka News (@SquawkaNews) August 13, 2022

Астон Вілла переграла Евертон у 2 турі АПЛ – Миколенко знову рятує і створює супермомент, провал екс-зірок Барселони

Основним завданням підопічних Стіві Джі було забити першими та виманити наглухо закритого суперника. Евертон свою місію не давати супернику легкого життя виконував досить непогано, але примудрився по-дурному розкритися. Зона Миколенка оголилася простим, хоч і високоточним дальнім пасом. В "ірисок" ще з минулого сезону є ця проблема. Якщо Лемпард вимагає в екс-динамівця активніше йти вперед, повинна працювати підстраховка. Не вистачає не тільки її, а й культури пасу на чужій половині. Дві гольові атаки прийшли після того, як хавбеки загралися під пресингом двох суперників.

Українець по суті не грає в Евертоні лівого захисника – переважно він діє дуже високо на позиції вінгбека. Миколенко серед одноклубників поступився напередодні лише дебютанту Коуді в просуванні м'яча ривками. Водночас через пас Віталій рухає м'яч також найкраще. У матчі проти Астон Вілли йому вдалося організувати дві перспективні атаки з допомогою націлених закидань через пів поля. В одному випадку судді помилилися з офсайдом, але й партнер Макніл не розвинув задум. А вже по перерві вивів Гордона ледь не у воротарський майданчик господарів. Але він не може займатися всім самотужки. Евертон поки виглядає дуже сирою командою в атаках, адже при втратах починаються шалені розриви, які вдається вміло приховати у масованій обороні.

Статистичні портали FotMob і SofaScore недарма виставили Миколенку найкращий бал в Евертоні (7,2 і 7,1 відповідно). Віталій також став другим після Воткінса з Астон Вілли, чиї паси наближали шанс забити гол. Українець, який брав участь у більшості небезпечних атак своєї команди, награв на 0,2 xThreat. Ніхто у складі "ірисок" не створив більше моментів за колишнього захисника Динамо. При цьому його колега, правий вінгбек ліверпульців Паттерсон і близько не демонстрував таких загострень Тож, чи справедливою є критика атакувальних можливостей Миколенка, яку висловили низка фанатських порталів та англійська преса в оцінках гравців?

Нашого легіонера хвалять за якісні рішення в захисті. Чого тільки вартий трюк, коли ледь схопив Кеша за футболку перед штрафним – відразу ж відпустив (тонке відчуття нових меж дозволеного в АПЛ), а VAR не мав підстав розглядати епізод, адже за оцінкою судді йшлося про звичайний стандарт, не про пенальті. Разом з тим дорікають відсутністю впливу на атаку. Звісно, зусиль Віталія поки не достатньо. Без допомоги свого колишнього лівого фулбека Діня Евертон і досі б мав 0 у графі забитих м'ячів. Однак усе пізнається у порівнянні. На рівні нинішніх "ірисок" Миколенко робить, як не дивно, більше за інших.

Чому не підтягуються партнери та коли Лемпард знайде баланс атакувальної та оборонної фаз гри – вже інше питання. У центральній зоні постійні діри, коли обидва вінгбеки піднімаються дуже високо і широко, а один з центральних захисників також висувається на чужу половину, Відзначаємо, наскільки активно в пасову роботу на атаку влився центрбек Коуді, який не цурається і ривків з м'ячем уперед. Він та Паттерсон, до речі, отримали від Liverpool Echo вищу оцінку (6), ніж Миколенко (5), якому занижують бал за все те ж – занадто акуратні дії з м'ячем і недостатню кількість проникань у фінальну третину.

Подібна думка розповсюджена і серед вболівальників Евертона. Після поразок починаються пошуки винуватців. Одну з головних проблем англійські журналісти та вболівальники вбачають у тому, що Миколенко – зовсім не для гри в ролі вінгбека. Знаходять і прості рішення. Мовляв, випускайте в основі Вінагре. Португалець, який прийшов цього літа на місце резервного варіанту для Віталія, нібито значно краще годиться для атакувальної гри, хоча у справі його ще особливо навіть не бачили. Побутує і думка, що екс-динамівця варто використовувати ліворуч у трійці центрбеків. Ще один з популярних твітів: захисник збірної України зіграв "відстійний" матч, але для нього це лише перша поганенька гра з березня.

Водночас знаходяться і коментатори на The Athletic з аргументами на захист Лемпарда, а одним з них називають Миколенка і Тарковскі – тих нових облич, які стали фаворитами фанатської аудиторії "ірисок". Відтак "стабільність прекрасних дій Миколенка" у попередніх матчах залишає йому серйозний кредит довіри від більш терплячих фанатів. Дехто ностальгує за Дінем, але чимала кількість вболівальників вважають Віталія кращим.

Цікавий факт – нинішній та колишній ліві захисники Евертона стали найгіршими у звітній дуелі за кількістю втрат (по 21). Точність передач у Миколенка, справді, не вражає (67%, великий контраст з тим же Зінченком в Арсеналі з його середніми 89%). Однак це на 23% краще, ніж у Паттерсона, якого фанати "ірисок" так активно нахвалювали після гри з Астон Віллою. При тому, що екс-динамівець працює з м'ячем вдвічі активніше та витрачає в рази менше дотиків на пас. Словом, Евертону знову доведеться боротися за виживання, але, як слушно зауважили на одному з фанатських порталів "ірисок", до гри Миколенка – явно не найбільші питання.

Арсенал перестріляв Лестер у матчі АПЛ – Жезус оформив 2 дублі, круту статистику Зінченка зіпсув гол з його зони