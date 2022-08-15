Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула сообщил об очередных собранных средствах в помощь ВСУ. В этот раз помог футбол.

Притула на своей странице в Facebook сообщил, что в Черкассах завершился футбольный турнир, на котором собирали средства в помощь ВСУ. Турнир длился около полутора месяцев.

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"Я благодарю всех организаторов, участников турнира и болельщиков, за то, что имели благородное намерение собрать деньги для помощи военным. И отдельно за то, что взяли партнером турнира наш фонд! Теперь мы не переживаем будут ли деньги на восстановление второго трофейного Т-72, а затем и на БМП. И еще останется на оптику и дроны", – сообщил Притула.

Стоит отметить, что во время турнира сумели собрать более 2,5 млн гривен, которые будут потрачены на нужды ВСУ.

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