Півзахисник Реала Лука Модріч повідомив керівництво клубу про своє рішення.

Угода 38-річного хорвата спливає в червні 2024 року. Реал хоче залишити Луку Модріча в команді попри те, що Карло Анчелотті більше віддає перевагу молодим гравцям.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, півзахисник повідомив керівництво "вершкових", що планує залишитися в команді та укласти новий контракт.

Підкреслюється, що зарплата не має вирішального значення. Хорватський футболіст уже відхилив дві великі пропозиції від інших клубів і чекає, як розвиватимуться взаємини з Реалом.

У поточному сезоні 38-річний гравець узяв участь у 30 матчах Ла Ліги. В активі Модріча два голи та шість результативних передач.

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