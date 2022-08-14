"Зізнаюсь, мене тішить, що кількість "хороших рузьких" невпинно зростає, сьогодні їх уже більше 43 тисяч. Дякуємо ЗСУ за таке радикальне перевиховання.

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Та все ж більше радію, коли наші герої повертаються із завдань цілими. І поки вони захищають нас на фронті, ми в тилу маємо працювати над тим, щоб допомагати і захищати їх. Я вірю, що тільки такий механізм приведе нас до перемоги. Тому, нарешті поділюся, яку круту тачку ми разом з вами придбали. Це – новенький "Мед-Евак", який евакуюватиме наших поранених з найгарячіших точок. Завдяки своїй мобільності йому під силу дістатися туди, куди звичайній швидкій – зась.

До комплекту входить:

– квадроцикл 550 кубів. Зі змінними приводами та пониженою швидкістю;

– мотоцикл класу "ендуро" 250 кубів (для підмоги та визначення місцевості);

– причеп 2500х1300 мм з амортизаторами (для більшої зручності перевезення);

– ноші (2 шт.), з кріпленнями на грудях та ногах. Є можливість фіксувати подушку;

– сумка-аптечка.

Друзі, дякую за вашу допомогу. Разом ми класна команда! Працюємо далі", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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