"Мед-Евак" евакуюватиме наших поранених з найгарячіших точок": Зозуля і Ко передали ЗСУ універсальну "швидку"
Український форвард Роман Зозуля продовжує волонтерську діяльність не покладаючи рук.
"Зізнаюсь, мене тішить, що кількість "хороших рузьких" невпинно зростає, сьогодні їх уже більше 43 тисяч. Дякуємо ЗСУ за таке радикальне перевиховання.
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Та все ж більше радію, коли наші герої повертаються із завдань цілими. І поки вони захищають нас на фронті, ми в тилу маємо працювати над тим, щоб допомагати і захищати їх. Я вірю, що тільки такий механізм приведе нас до перемоги. Тому, нарешті поділюся, яку круту тачку ми разом з вами придбали. Це – новенький "Мед-Евак", який евакуюватиме наших поранених з найгарячіших точок. Завдяки своїй мобільності йому під силу дістатися туди, куди звичайній швидкій – зась.
До комплекту входить:
– квадроцикл 550 кубів. Зі змінними приводами та пониженою швидкістю;
– мотоцикл класу "ендуро" 250 кубів (для підмоги та визначення місцевості);
– причеп 2500х1300 мм з амортизаторами (для більшої зручності перевезення);
– ноші (2 шт.), з кріпленнями на грудях та ногах. Є можливість фіксувати подушку;
– сумка-аптечка.
Друзі, дякую за вашу допомогу. Разом ми класна команда! Працюємо далі", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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