На війні з Росією загинув фанат Динамо під час виконання бойового завдання на фронті
Війна проти загарбницької Росії продовжує забирати життя найкращих синів України.
Динамо на офіційному сайті повідомило про смерть на війні 23-річного фаната "біло-синіх" Олександр Комаров.
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"Олександр мав позивний "Динамо", це була команда, яку він любив все своє життя, Сашко постійно ходив на стадіон. Останніми місяцями, коли мав змогу – дивився матчі улюбленої команди і радів за кожну перемогу. Це давало йому віру і надію, і додавало позитивних емоцій. Казав, що коли буде ротація – зробить все, аби потрапити на матч улюбленої команди", – йдеться у повідомленні.
В Telegram-каналі ультрас Динамо WBC | Ультрас Динамо повідомили, що Комаров загинув, виконуючи бойове завдання. Поховання відбудеться завтра о 10:00 на Берковецькому кладовищі. За посиланням також можна допомогти рідним воїна.
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