Динамо на офіційному сайті повідомило про смерть на війні 23-річного фаната "біло-синіх" Олександр Комаров.

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"Олександр мав позивний "Динамо", це була команда, яку він любив все своє життя, Сашко постійно ходив на стадіон. Останніми місяцями, коли мав змогу – дивився матчі улюбленої команди і радів за кожну перемогу. Це давало йому віру і надію, і додавало позитивних емоцій. Казав, що коли буде ротація – зробить все, аби потрапити на матч улюбленої команди", – йдеться у повідомленні.

В Telegram-каналі ультрас Динамо WBC | Ультрас Динамо повідомили, що Комаров загинув, виконуючи бойове завдання. Поховання відбудеться завтра о 10:00 на Берковецькому кладовищі. За посиланням також можна допомогти рідним воїна.

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