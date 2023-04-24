Арне Слот і Венсан Компані розглядаються, як альтернативний варіант, якщо Маурісіо Почеттіно з якихось причин не очолить Челсі.

Контракт Арне Слота з Фейєнордом розрахований ще на два сезони, тому "синім" доведеться заплатити роттердамському клубу компенсацію за тренера. Лондонський клуб має намір перемкнутися на його кандидатуру лише в тому випадку, якщо угода з Маурісіо Почеттіно з якихось причин зірветься, інформує The Guardian.

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Ще одним запасним варіантом вважається наставник Бернлі Венсан Компані.

Водночас джерело називає формальністю той факт, що Челсі тримає в голові запасний варіант зі Слотом і Компані, адже в Англії не сумніваються: "сині" зуміють домовитися з Почеттіно.

Зараз лондонцями керує Френк Лемпард, під керівництвом якого команда програла всі 4 матчі з моменту свого призначення тимчасовим головним тренером.

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