Переговори з Юліаном Нагельсманном не завершилися успіхом. Німець вирішив, що Челсі – не те місце, де можна було б успішно розвивати свої тренерські ідеї.

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За інформацією Independent, лондонці активізували переговорний процес із Маурісіо Почеттіно. Це вже не просто інтерес – сторони перейшли до обговорення терміну співпраці та навіть потенційних трансферів, які попросить здійснити аргентинець.

Нагадаємо, що після звільнення Грема Поттера Челсі не зміг знайти нового головного тренера й просто покликав Френка Лемпарда, який має завершити сезон. З новим наставником лондонці провели вже чотири матчі, програвши всі з них.

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