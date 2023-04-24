Арне Слот и Венсан Компани рассматриваются альтернативным вариантом, если Маурисио Почеттино по каким-либо причинам не возглавит Челси.

Контракт Арне Слота с Фейеноордом рассчитан ещё на два сезона, поэтому "синим" придётся заплатить роттердамскому клубу компенсацию за тренера. Лондонский клуб намерен переключиться на его кандидатуру лишь в том случае, если сделка с Маурисио Почеттино по каким-либо причинам сорвётся, информирует The Guardian.

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Ещё одним запасным вариантом считается наставник Бернли Венсан Компани.

В то же время источник называет формальностью тот факт, что Челси держит в уме запасной вариант со Слотом и Компани, ведь в Англии не сомневаются: "синие" сумеют договориться с Почеттино.

Сейчас лондонцами руководит Фрэнк Лэмпард, под руководством которого команда проиграла все 4 матча с момента своего назначения временным главным тренером.

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