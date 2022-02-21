"З боку Динамо є інтерес до бразильців, про яких зараз говорять, але це на рівні розмов.

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Остаточне рішення щодо цих футболістів ухвалюватиме Луческу, якому селекційна служба підготувала звіти. У нього на столі лежить весь "репорт" по цих гравців, і він повинен ухвалити рішення, чи вести щодо них перемовини чи ні. Зараз ситуація на боці Луческу.

Є й інша сторона цієї історії. У Бразилії прекрасно розуміють політичну ситуацію в Україні, тому там не дуже радісно сприймають пропозиції, якщо вони йдуть з нашої країни. Це певна проблема. Тому говорити про те, що Динамо підпише цих гравців поки передчасно", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Динамо повернеться після зимової перерви матчем з Інгульцем, який запланований на 26 лютого.

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