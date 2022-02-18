Київський клуб справді цікавився 22-річним бразильцем, але офіційних пропозицій не робив і відклав перехід на літо, інформує Globo.

Динамо додало 6 нових гравців у заявку на сезон

Агент Гомеса заявляв, що хавбек раніше був за крок від переходу в Реал, однак завадила пандемія коронавірусу. Минулий сезон у виконанні "нового Кака" був не надто вражаючим – 52 матчі, 3 голи і 3 асисти. Про перехід у топ-клуб Європи вже не йдеться, тому гравцю будуть підшукувати скромніші варіанти.

Додамо, що чинний контракт Гомеса розрахований лише до літа 2023 року – це дозволить Динамо та іншим потенційним покупцям тиснути на Сан-Паулу.

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