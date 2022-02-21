Товариський матч 21 лютого 2022 року

Динамо – РФШ – 2:1

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота (Попов, 84), Дубінчак (Караваєв, 46) – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський (Гармаш, 77), Де Пена (Вітінью, 46) – Бєсєдін (Ванат, 46 (Шкурін, 72))

Голи: Ванат, 65, Шапаренко, 67 – Мареш, 21

Після нічиєї з Пахтакором, якою Динамо перервало переможну серію, команду Луческу чекав контрольний матч проти переможця минулого сезону чемпіонату Латвії. Це остання перевірка перед відновленням сезону УПЛ, тож кияни вийшли у бойовому складі. Шапаренко (перший влучний удар) і Буяльський бомбардують ворота латвійців на 4 хвилині. Пройшла атака правим флангом динамівців. Забарний блокує удар метрів з 10. Циганков знайшов Де Пені перспективну позицію у штрафному – воротар на місці. РФШ відкрила рахунок ударом зі штрафного. Лівий захисник з досвідом виступів за збірну Чехії Петр Мареш ефектно прошив стінку і Бущана.

Динамо – РФШ: онлайн-трансляція останнього матчу перед відновленням сезону

Шапаренко і Кендзьора несильно приклалися з-за меж штрафного. Багато фолів, уже 3 жовті картки виписав арбітр. Зокрема, попередження отримали Забарний і Кендзьора. У дві розрізні передачі Динамо пройшло кілька ліній оборони. Шапаренка на Буяльського, той знайшов Бєсєдіна. Артем обвів голкіпера, але не влучив у дальній кут. На фініші тайму ще один момент суперника гасить Забарний, блокуючи удар з кількох метрів. Досить посередній футбол у 1 таймі від фактично основи Динамо. Звісно, завдали більше ударів, ніж РФШ, але дуже далеко до того, щоб претендувати на перемогу чи якось неймовірно домінувати над доволі скромним суперником.

Другий тайм починається флешбеком з першого. Знову правим напівфлангом спокійно вриваються у карну зону латвійці, і лише Бущан рятує у ближньому бою. Ще один удар суперника проходить з периметра, воротар Динамо контролює ситуацію. Тільки накриває РФШ активним пресингом у 5 гравців, як Сидорчук вибиває в аут. На жаль, далеко не вперше бачимо таку сумну картину. Скільки нервів у Вітінью після простої фіксації офсайду. Караваєв, Буяльський і Шапаренко кілька разів поспіль подають. Той же Олександр, який вийшов замість Дубінчака на лівому фланзі, таки пробиває з меж воротарського. Невлучно.

Вітінью загострює в індивідуальному рейді, Ванат не дотягується до гострого прострілу. Сидорчук непогано у дотик розвернув контру, але сам же і завершив перспективний момент невдалим пасом у моменті, коли міг пробивати сам. У розпачі капітан Динамо розпластався на газоні. Після перерви також, якщо й проходять удари киян, то вкотре підводять проблеми з силою і влучністю. Бущан ледь не зіграв Аліссона з матчу Ліверпуль – Норвіч на вихідних в АПЛ. Класне закидання воротаря збірної України, Вітінью вискочив на чужого голкіпера, але майстерності Салаха забракло – бразилець і не пробив, і пас віддав абикуди.

Ну, ось це вже інша справа. Злагоджений пресинг Динамо. Сидорчук і Шапаренко перехопили, Микола віддав на Вітінью. Удар останнього воротар парирував, як і спробу Буяльського, а ось з Ванатом уже ніхто не міг впоратися. Цікаво, що саме 20-річний форвард забивав у завершальному матчі на попередніх зборах і стартовому на цих. І знову маестро Шапаренко. Десятка киян сам почав багатоходову комбінацію, сам і завершив після пасу Циганкова. Тричі поспіль стріляють динамівці з-за меж штрафного. Циганков низом (сейв воротаря), Караваєв ефектно у дев'ятку (знову голкіпер), Кендзьора вище.

Латвійці відповідають традиційно переважно силами івуарійського легіонера. Шкурін і Гармаш по черзі намагаються пробити з кількох метрів. Шапаренко також завершує атаку з рикошетом від захисника. Микола ще й жовту картку встигає отримати, повертаючись на свою половину. Потужний другий тайм з виходом у перерві всього лише Вітінью, Караваєва і Ваната, а згодом Шкуріна та Гармаша.