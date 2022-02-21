"Со стороны Динамо есть интерес к бразильцам, о которых сейчас говорят, но это на уровне разговоров.

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Окончательное решение относительно этих футболистов будет принимать Луческу, которому селекционная служба подготовила отчеты. У него на столе лежит весь "репорт" по этим игрокам, и он должен принять решение, вести ли переговоры относительно них или нет. Сейчас ситуация на стороне Луческу.

Есть и другая сторона этой истории. В Бразилии прекрасно понимают политическую ситуацию в Украине, потому там не очень радостно воспринимают предложения, если они идут из нашей страны. Это определенная проблема. Поэтому говорить о том, что Динамо подпишет этих игроков пока преждевременно", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Динамо вернется после зимнего перерыва матчем с Ингульцом, который запланирован на 26 февраля.

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