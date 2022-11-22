У понеділок, 21 листопада, 43-річний колишній футболіст Боян Джаміна ледь не покінчив життя самогубством у своїй квартирі в Сараєво. Про це повідомляє SrpskaInfo.

Гравець чемпіона Боснії вчинив самогубство

Джаміна вистрілив собі у голову з вогнепальної зброї, але вижив. Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані. Мотиви його рішення невідомі.

Зазначимо, що цей випадок став другим за день, коли футболіст зробив спробу суїциду. Раніше повідомлялося, що швейцарський атакувальний півзахисник боснійської команди Зрінський Карім Гадзетта вчинив самогубство, викинувшись з восьмого поверху будівлі в центрі Мостара.

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