В понедельник, 21 ноября бывший 43-летний футболист Боян Джамина едва не покончил жизнь самоубийством в своей квартире в Сараево. Об этом сообщает SrpskaInfo.

Игрок чемпиона Боснии совершил самоубийство

Джамина выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия, но выжил. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы его решения неизвестны.

Отметим, что этот случай стал вторым за день, когда футболист предпринял попытку самоубийства. Ранее сообщалось, что швейцарский атакующий полузащитник боснийской команды Зриньски Карим Гадзетта совершил самоубийство, выбросившись с восьмого этажа здания в центре Мостара.

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