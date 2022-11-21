Швейцарський атакуючий півзахисник боснійської команди Зриньські Карім Гадзетта вчинив самогубство, викинувшись з восьмого поверху будівлі в центрі Мостара. Про це повідомляє Klix.ba.

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Наразі проводиться розслідування інциденту, про причини такого рішення футболіста не повідомляється.

Минулого літа Гадзетта перейшов у Зриньські з Ксамакса, боснійська команда стала для нього першим закордонним викликом. У сезоні 2022/23 Карім Гадзетта через травму зіграв за команду лише 16 хвилин в одному матчі.

Зриньські – чинний чемпіон Боснії та Герцеговини, а також лідер нинішнього сезону.

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