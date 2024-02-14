Йозуа Кімміх, Леон Горецка і Маттейс де Лігт думають про те, щоб покинути мюнхенців вже в найближче трансферне вікно.

Баварія не форсуватиме звільнення Тухеля – відома причина

Як інформує Bild, футболісти задумалися про зміну клубу, оскільки не відчувають довіри від Томаса Тухеля. Горетка ще нічого не вирішив остаточно, але в Баварії його продаж обговорювали. Якщо всі троє покинуть клуб, то це сильно вдарить по фінансовому становищу Баварії, оскільки доведеться витратити багато грошей, щоб замінити одразу трьох гравців.

З моменту приходу Тухель вказував, що в команді не вистачає лідерів і є проблеми з менталітетом, а дехто з футболістів більше сфокусовані на собі, ніж на досягненні цілей.

Зараз у керівництві клубу визнають, що тренер, імовірно, мав рацію, і вважають, що влітку варто було підписати Деклана Райса, який у підсумку опинився в Арсеналі.

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