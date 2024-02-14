Йозуа Киммих, Леон Горецка и Маттейс де Лигт думают о том, чтобы покинуть мюнхенцев уже в ближайшее трансферное окно.

Бавария не будет форсировать увольнение Тухеля – известна причина

Как информирует Bild, футболисты задумались о смене клуба, поскольку не чувствуют доверия от Томаса Тухеля. Горетка еще ничего не решил окончательно, но в Баварии его продажу обсуждали. Если все трое покинут клуб, то это сильно ударит по финансовому положению Баварии, поскольку придется потратить много денег, чтобы заменить сразу трех игроков.

С момента прихода Тухель указывал, что в команде не хватает лидеров и есть проблемы с менталитетом, а некоторые из футболистов больше сфокусированы на себе, чем на достижении целей.

Сейчас в руководстве клуба признают, что тренер, вероятно, был прав, и считают, что летом стоило подписать Деклана Райса, который в итоге оказался в Арсенале.

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