Нещодавно з'явились чутки, що мюнхенці розглядають повернення до команди Ганса-Дітера Фліка, який наразі залишається без роботи.

Баварія може поцупити тренера з-під носа Барселони – Тухелю підшукали заміну після провалу з Байєром

Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Крістофера Фалька, керівництво Баварії хоче будь-яким чином уникнути розмов про зміну тренера. Боси хочуть, щоб Тухель міг продовжувати спокійно працювати. Це потрібно, щоб не поставити під загрозу досягнення цілей на сезон.

Зазначається, що керівництво Баварії зробило висновки із ситуації з Юліаном Нагельсманном, якого звільнили в березні минулого року. Тому в ситуації з Тухелем поспішати не мають наміру.

Нагадаємо, Баварія після 21 туру перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці Бундесліги з 50 балами. Від першої сходинки вони відстають на п'ять очок.

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