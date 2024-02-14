Баварія, як і багато інших грандів, отримала максимально зручний жереб на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці зустрінуться з Лаціо, причому ще й проведуть матч-відповідь вдома. Кінець трішки передбачуваний, як говориться – і тут навіть не важливо, в якій формі перебувають команди.

Тим не менш, у плей-офф все одно приємно бачити колективи на кшталт "орлів", адже в епоху безликих клубів-корпорацій з мільярдними оборотами євро хочеться підтримувати щось просте й народне.

Прорив римлян у 1/8 фіналу трішечки повертає у золоті часи епохи 90-х, коли Лаціо був грізною силою на євроарені. Втім, зараз не 90-ті – "адзуррі" стали одними з 16 найкращих лишень завдяки вдалому жеребу на груповому етапі ЛЧ. Там випали Атлетіко, Селтік і Фейєноорд. Можливо, це був найслабший осінній квартет.

І навіть тоді у підопічних Мауріціо Саррі виникали серйозні проблеми. Зокрема, їх виносили у Роттердамі (1:3), а перемога в Глазго прилетіла лишень завдяки голу на 5-й компенсованій хвилині. На тій же хвилині вдалося вирвати нічию з Атлетіко, причому голом відзначився голкіпер Проведель – цікаво, що це був не перший подібний порятунок у виконанні Івана.

2020: Last min equaliser against Ascoli

2023: Last min equaliser against Atlético



Get a keeper like Ivan Provedel! pic.twitter.com/9Dey5in0TI — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 20, 2023

Загалом, чогось неймовірного "орли" в ігровому плані не демонстрували. Римляни відповідали рівню 8-10 команди Серії А, де перебувають і досі. Вихід у плей-офф ЛЧ виявився трудовим і максимально фартовим.

Але це не значить, що Лаціо не має родзинок. Фішкою італійців є організація гри в обороні. Мауріціо Саррі використовує зонний захист, який нині майже вимер – і використовує успішно. Римляни відзначаються дуже уважною грою по відкритих м'ячах, тобто їм майже нереально закинути м'яч за спину чи розрізати.

Та і загалом структура вкрай компактна. Четвірка захисників дуже злагоджено перебудовується й страхує, хоча має проблеми при контролі подач і довгих ударах.

Атака у Лаціо значно банальніша. Мауріціо Саррі не відходить від своїх 4-3-3 зі ставкою на контроль м'яча, але структура римлян максимально проста й очевидна. Вона дуже страждає від персональних орієнтувань, якими повниться сучасний футбол. Як наслідок, "адзуррі" малорезультативні у протистоянні з сильними опонентами – у 2024 році команда провела у ворота Роми й Аталанти тільки по 1 голу, а Інтеру взагалі не забила.

Загалом, Лаціо чергує перемоги, поразки й нічиї (іноді цілими серіями), тримаючись на 8-й позиції у Серії А. Хоча до зони ЛЧ бракує всього 5 очок. Ось такий у Баварії суперник в 1/8 фіналу ЛЧ.

Мюнхенці – очевидні фаворити протистояння, але останнім часом справи у рекордмайстера йшли не найкращим чином. У новому році мюнхенці зазнали поразок від Вердера й Байєра, причому леверкузенці винесли чемпіона в одні ворота (3:0). Ця невдача була пов'язана ще й повним з тактичним фіаско.

Це вже не перша ганьба підопічних Томаса Тухеля – на початку грудня Айнтрахт відвантажив у їхні ворота аж 5 голів, а на початку сезону РБ Лейпциг громив Баварію у Суперкубку. Також варто згадати про виліт з Кубка від Саарбрюкена. Та і на груповому етапі ЛЧ виникали критичні проблеми з Копенгагеном і Галатасараєм.

Словом, нинішній сезон є одним із тих рідкісних випадків, коли "червоні" дають грати проти себе усім. Це – шанс для Лаціо. Якщо й проходити Баварію (чи хоча б просто створити красиву історію), то тільки зараз. І все одно треба сходити до церкви, адже команда Томаса Тухеля залишається грізною машиною з нереально потужним складом.

Danke für eure Unterstützung heute! Kommt gut nach Hause. #MiaSanMia pic.twitter.com/dAEvO19Bqq — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2024

Орієнтовні склади на матч Лаціо – Баварія

Лаціо: Проведель – Марушіч, Романьйолі, Хіла, Хюсай – Гендузі, Ровелла, Альберто – Ісаксен, Іммобіле, Андерсон

Баварія: Нойєр – Мазрауї, Упамекано, Кім, Герреро – Кімміх, Горецка – Сане, Мюллер, Мусіала – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Єдиний шанс Лаціо на успіх – це чергове запаморочення мюнхенців чи несподіваний тактичний провал Томаса Тухеля. Хоча навіть цими факторами треба вміти скористатись. Мауріціо Саррі завжди був догматиком, тож на якийсь свіжий тактичний план чи оригінальну адаптацію по ходу гри римлянам сподіватись не варто.

Структура Лаціо розвалюється при швидкому русі м'яча й інтенсивному контрпресингу, а оборона добре навчена до дій у стандартних ситуаціях. Якщо ж починаються хитрі зміщення, перевантаження й імпровізації, то і тут починаються провали – а про вразливість на кросах годі й говорити (ніхто не орієнтується на гравців суперника).

Словом, Лаціо сам по собі не рівний Баварії, а у тактичному плані колектив виглядає ідеальною жертвою для німців. Ставимо на перемогу Мюнхена.

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