Баварія, як і багато інших грандів, отримала максимально зручний жереб на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці зустрінуться з Лаціо, причому ще й проведуть матч-відповідь вдома. Кінець трішки передбачуваний, як говориться – і тут навіть не важливо, в якій формі перебувають команди.

Тим не менш, у плей-офф все одно приємно бачити колективи на кшталт "орлів", адже в епоху безликих клубів-корпорацій з мільярдними оборотами євро хочеться підтримувати щось просте й народне.

Прорив римлян у 1/8 фіналу трішечки повертає у золоті часи епохи 90-х, коли Лаціо був грізною силою на євроарені. Втім, зараз не 90-ті – "адзуррі" стали одними з 16 найкращих лишень завдяки вдалому жеребу на груповому етапі ЛЧ. Там випали Атлетіко, Селтік і Фейєноорд. Можливо, це був найслабший осінній квартет.

І навіть тоді у підопічних Мауріціо Саррі виникали серйозні проблеми. Зокрема, їх виносили у Роттердамі (1:3), а перемога в Глазго прилетіла лишень завдяки голу на 5-й компенсованій хвилині. На тій же хвилині вдалося вирвати нічию з Атлетіко, причому голом відзначився голкіпер Проведель – цікаво, що це був не перший подібний порятунок у виконанні Івана.

2020: Last min equaliser against Ascoli

2023: Last min equaliser against Atlético



Get a keeper like Ivan Provedel! pic.twitter.com/9Dey5in0TI