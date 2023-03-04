У Барселони можуть виникнути труднощі з трансферами влітку – погроза від Тебаса
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас попередив каталонський клуб про можливі санкції.
Взимку під час трансферного вікна Барселона поводилася скромно через фінансові проблеми. Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас зробив приголомшливу заяву щодо майбутніх угод каталонців.
Барселона продовжила контракт із віце-капітаном – в угоді прописана значна сума відступних
"Барселона взимку не змогла підписувати гравців, оскільки ми їй не дозволили. І наступного літа вона теж не зможе їх підписувати", – заявив Тебас в Radioestadio.
Нагадаємо, що цієї зими Барселона змогла зареєструвати новий контракт Гаві тільки через суд. Тебас неодноразово в пресі критикував каталонців за фінансові проблеми.
Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"