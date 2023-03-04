Взимку під час трансферного вікна Барселона поводилася скромно через фінансові проблеми. Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас зробив приголомшливу заяву щодо майбутніх угод каталонців.

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"Барселона взимку не змогла підписувати гравців, оскільки ми їй не дозволили. І наступного літа вона теж не зможе їх підписувати", – заявив Тебас в Radioestadio.

Нагадаємо, що цієї зими Барселона змогла зареєструвати новий контракт Гаві тільки через суд. Тебас неодноразово в пресі критикував каталонців за фінансові проблеми.

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