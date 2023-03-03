Термін чинної угоди іспанця закінчується влітку 2023 року. Барселона через свої соцмережі оголосила, що Роберто підписав новий контракт ще на один сезон з клаусулою в розмірі 400 мільйонів євро.

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"Упродовж тринадцяти років Роберто зіграв загалом в 339 матчах за першу команду та продовжує демонструвати, що терпіння також є великою чеснотою. Сформований як півзахисник, він провів більшість ігор на позиції правого захисника. Його здатність адаптуватися на різних позиціях, зробила Серхі важливою частиною команди", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що Роберто перебуває у системі Барселони з 2006 року. Він дебютував у складі основної команди у 2010 році. Разом з каталонцями завоював 19 трофеїв та одним із капітанів. Цього сезону в активі Серхі Роберто 3 голи та 3 результативні передачі у 23 зустрічах у всіх турнірах.

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