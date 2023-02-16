Барселона заплатила 1,4 млн євро віце-президенту Комітету арбітрів Іспанії Енрікесу Негрейрі. Кошти були переведені на рахунок компанії DASNIL 95 SL, яка належить колишньому функціонеру. Негейра обіймав посаду 24 роки (1994-2018). За інформацією Qué t'hi jugues на SER Catalunya, виплати проводились з 2016-го по 2018-й. Три повноцінні сезони за каденції Жозепа Бартомеу.

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Прокуратура підозрює, що ці комерційні відносини могли бути пов’язані з корупцією в бізнесі. Злочин, який карається терміном до шести років позбавлення волі для керівників спортивних організацій і штрафом або навіть розпуском для клубів. Та є важливий нюанс, йдеться про можливі правопорушення в компанії Негрейри. Розслідування розпочалося після податкової перевірки. Проти "блаугранас" наразі не відкрито жодної справи.

Колишній рефері називає співпрацю з каталонським клубом "ексклюзивними послугами". Мовляв, Барса отримувала рекомендації щодо поведінки гравців на футбольному полі. Однак, правоохоронці не виявили жодних документів, які підтверджували б його слова. Негрейра наполягає, що давав "усні поради". Звідси й відсутність будь-яких конкретних записів у базі компанії.

У 2016-му Барса перерахувала 532 728 євро DASNIL 95, загальний оборот якої склав 567 136 євро. Наступного року компанія отримала 541 752 євро з оборотом 562 840, а у 2018-му – 318 200 євро. Після того, як Негрейра покинув Федерацію футболу Іспанії, співпраця з каталонським клубом різко обривається. Ба більше, компанія фактично припинила свою діяльність.

Видання El Mundo отримало ексклюзивний доступ до рахунків-фактур від Барселони для Енрікеса Негрейри. Загалом – 33 платежі. У них щоразу йшлося про "підготовку та надсилання технічних відео в клуб" і "технічні відеопоради". Жозеп Марія Бартомеу категорично відкидає усі звинувачення. За його словами, практика схожих консультацій існувала "ще принаймні у 2003 році". А завершення співпраці з DASNIL 95 попередник Лапорти пояснює політикою скорочення витрат.

Заяви президента-вигнанця частково підтверджуються у свіжому розслідуванні El Confidencial. За 15 років Барса перевела на рахунки компанії Негрейри 4,7 млн євро. Попри те, що DASNIL 95 офіційно займалася рекламою, практично весь її дохід у період з 2016 по 2018 роки (95,4%) пов'язаний з каталонським клубом.

У компанії ніколи не було більше двох співробітників, а її штаб-квартира знаходилась у підвалі на вулиці Обліт (Барселона). Масла у вогонь підливає той факт, що син Негрейри забезпечував пересування суддів від готелю до Камп Ноу. Перед кожним матчем Барса отримувала детальну характеристику на рефері.

"Блаугранас" вже викотили офіційну заяву. Лапорта скаржиться на сплановану кампанію. Далі по пунктах:

– Барселона у минулому найняла зовнішнього консультанта, який надавав у відеоформаті звіти щодо гравців нижчих категорій в Іспанії для технічного секретаріату клубу.

– Відносини із зовнішнім постачальником були розширені технічними звітами, пов’язаними з професійним арбітражем, щоб доповнити інформацію, необхідну тренерському штабу першої та другої команд. Це звичайна практика в професійних футбольних клубах.

– Зараз ці обов'язки перекладені на фахівця, який працює у футбольному департаменті клубу.

– Барселона шкодує, що ця інформація з'являється саме в найкращий спортивний момент сезону.

– Барселона судитиметься з тими, хто псує імідж клубу та намагається очорнити його репутацію через оприлюднення цієї інформації.

Laporta, sobre la investigación de la Fiscalía:



️ "La noticia sorprende y no es casualidad que salga ahora". pic.twitter.com/XpYV45wOT4 — Relevo (@relevo) February 15, 2023

Хоча провина каталонців ще ніким не доведена, мадридська Marca порівнює "Barçagate" з так званим Кальчополі. Корупційний скандал, що розгорівся у Серії А в середині "нульових", жахливо вдарив по Ювентусу. "Б'янконері" позбавили двох чемпіонських титулів з пониженням у класі. Принципова відмінність між обома випадками – учасники. Якщо на Апеннінах до процесу підкупу рефері були залучені керівники клубів (Моджі), Федерації та навіть журналісти, то в Іспанії йдеться про функціонера, який не мав жодного впливу на суддівські призначення. Негрейра був всього лиш заступником – без права голосу.

По-друге, основним доказом в Кальчополі є записи телефонних розмов. Прослуховування, яких апріорі не існує у випадку Барселони. Як було зазначено вище, каталонці згадуються в контексті податкової перевірки. Тим паче Федерація футболу Іспанії поки що намагається не влазити у "Barçagate". Насамперед через часові рамки цієї історії – Негрейра пішов з RFEF ще чотири роки тому. Отже, Федерація не може ініціювати розслідування щодо колишнього працівника.

Новий Закон про спорт, схвалений Конгресом 22 грудня 2022 року, теж "підігрує" Барсі. У разі доведення вини "кулес" загрожувало б пониження у класі, та де-юре справа вважається заархівованою. Все просто – вийшов термін давності. В документі чітко прописано: "Дуже серйозні порушення можуть каратися через три роки, серйозні – через два роки, а незначні – через шість місяців". Останні виплати Негрейрі датуються 2018-м. Минуло чотири з половиною роки, тож навіть з появою серйозніших доказів притягнути клуб до відповідальності – неймовірно складно.

У сезоні 2016/17 Барселона виграла Кубок та Суперкубок Іспанії. Через рік – оформила чемпіонський дубль. Останній сезон Негрейри – плюс два трофеї "блаугранас" (чемпіонат і Суперкубок). У цих трьох кампаніях каталонці 33 рази виконували пенальті. Тоді як у їхні ворота призначили 3. Баланс вилучень становить 4-23. За аналогічний період Реал заробив 27 одинадцятиметрових при 16-и у суперників. Мадридські ЗМІ починають спекулювати цифрами. Проте, поки немає офіційного продовження – це історія про жабу і гадюку.

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