Зимой во время трансферного окна Барселона вела себя скромно из-за финансовых затруднений. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал потрясающее заявление по поводу будущих соглашений каталонцев.

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"Барселона зимой не смогла подписывать игроков, поскольку мы ей не разрешили. И следующим летом она тоже не сможет их подписывать", – заявил Тебас в Radioestadio.

Напомним, что этой зимой Барселона смогла зарегистрировать новый контракт Гави только через суд. Тебас неоднократно в прессе критиковал каталонцев за финансовые проблемы.

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