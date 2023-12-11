Відомий паблік зробив мем про Артема Довбика після його вражаючої гри в матчі Жирона – Барселона (4:2).

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Виступ Артема Довбика проти Барселони вразив глядачів і нападнику дісталися компліменти. Особливо прийшлось до смаку те, як українець протистояв захиснику Рональду Араухо. Відомий паблік Troll Football, у якого понад 3,5 мільйона підписників, зробив мем на цю тему, написавши: "У Араухо з'явився новий господар". Твітт набрав майже 800 тисяч переглядів.

Нагадаємо, що Артем Довбик приєднався до Жирони в поточному сезоні. У 16 матчах за "червоно-білих" українець забив вісім голів та оформив п'ять результативних передач.

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