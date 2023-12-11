Український форвард Жирони Артем Довбик продовжує закохувати у себе фанатів по всьому світу.

У неділю, 10 грудня, у 16-му турі Ла Ліги відбулось каталонське дербі, в якому Барселона приймала Жирону. Підопічні Мічела Санчеса неочікувано завдали "блаугранас" переконливої поразки (4:2).

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Розпочав історичне побиття український дует Циганков/Довбик – екс-вінгер Динамо асистував, а колишній форвард СК Дніпро-1 відкрив рахунок у матчі. Цей м'яч став для Артема вже восьмим у 16 матчах за "біло-червоних" (також у його доробку 6 результативних передач).

Після матчу всесвітньо відомий паблік brfootball (Bleacher Report Football, 14,7 млн підписників) на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував карикатуру, на якій зобразив Довбика у новій іпостасі. "Нові королі Каталонії", – підписали світлину автори.

Нагадаємо, після 16-ти турів Жирона йде у турнірній таблиці Ла Ліги на першій сходинці, набравши 41 очко.

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