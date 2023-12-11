Несподівана нічия Реала у матчі з Бетісом могла зіграти на користь одному з каталонських клубів. Жирона отримала шанс повернути одноосібне лідерство, а Барселона могла скоротити відставання від "вершкових" до двох очок. Звісно ж, на такий важливий поєдинок тренер жиронців – Мічел – випустив Циганкова з Довбиком у основі. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про феєричний виступ українців у дербі на вершині Ла Ліги 2023/24.

Циганков та Довбик створили ефектний гол у ворота Барселони – відео результативної комбінації українців

Українці стали співавторами шоу у першому таймі

Перший тайм не проходив у односторонньому русі. Жирона й Барселона розмінювались гострими атаками. "Блаугранас", як і можна було очікувати, завдали вдвічі більше ударів (12:7) і награли на вдвічі більший xG – от тільки контролю над ходом зустрічі підопічні Хаві не мали. Команда Мічела працювала з п'ятьма захисниками й грала на контратаках, організовуючи їх через дуже грамотні переміщення.

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В такому режимі з найкращого боку проявила себе українська зв'язка, однак дебютний момент створили футболісти Барселони. Ерік Гарсія дозволив пройти передачі крізь центр карного майданчика, внаслідок чого Лєвандовскі пробивав з кількох метрів. Удар накрили. Ще за три хвилини Кунде небезпечно прострілив вздовж воротарського – Роберт розминувся з м'ячем.

Жирона відповіла проходом Циганкова по центру зі слабким дальнім ударом. Це була проба сил. На 12-й хвилині наші козаки жорстоко покарали Барсу за неуважність.

Циганков відкрився під передачу на хід правим флангом, Крістенсен перехопити її не зміг, внаслідок чого стався вихід 2-в-2. Досить швидко він перетворився на 2-в-1, завершившись прострілом Віктора під удар Довбику – Артем у дотику замкнув метрів з десяти. М'яч від стійки влетів у ворота! 0:1.

На 24-й хвилині Артем міг і дубль оформити, протиснувши Араухо й замкнувши навіс від Коуту. Наш земляк пробивав головою з лінії воротарського, однак м'яч пройшов повз ворота. Ще одну класну атаку Циганков та Довбик організували на 27-й хвилині – Віктор опустився на власну третину й допоміг вийти з оборони, віддав пас Гутьєрресу, а той запустив передачу на хід Довбику.

Артем дістав швидкий м'яч, поставив корпус і скинув сферу назад на Гутьєрреса, а той увійшов на лівий край штрафного та пробив у дальній кут. Поруч зі стійкою! Щоправда, між забитим голом і цією порцією атак Жирона встигла наковтатись купи моментів – на 18-й Рафінья не зміг переграти Гассанігу в ближньому бою, а на 21-й бразилець закрутив з-за меж штрафного повз дальній кут.

На жаль для жиронців, на 19-й Рафіньї вдалося асистувати Лєвандовскі. Поляк прийняв його навіс з кутового, протиснув Мартіна й розстріляв ворота – 1:1! На 31-й же Барселона могла і вперед вирватись. Канселу увійшов до штрафного, прийняв пас, переграв захисника й лівого кута воротарського пробив під ближню стійку. Гассаніга врятував гостей!

Не забиваєш ти – забивають тобі. Цю мудрість Гутьєррес міг підтвердити ще на 39-й хвилині, обігравшись із Савіо у штрафному та пробивши повз дальню штангу. На 40-й же Мігель прийняв пас від Мартіна й з лінії карного майданчика несподівано завдав футзального удару – точно в ліву дев'ятку! 1:2.

Циганков, до речі, взяв участь у циркуляції м'яча в цій атаці. Українець в принципі відігравав велике значення у виходу з-під тиску, пошуку вільних зон та створенню чисельних / позиційних переваг. Щоправда, всі ці старання могли бути марними, якби Лєвандовскі на 3-й компенсованій реалізував вихід віч-на-віч (Педрі асистував шикарним закиданням з глибини).

Зрештою, відпочивати комангди відправились за переваги Жирони.

Другий тайм – парад марнотратства Барси

Жирона і в першому таймі не збиралася розкриватись, а отримавши 2:1 підопічні Мічела тим паче закрились. Очевидно, що іншого вибору і не було, однак "автобус" працював так собі. Барселона створила достатньо моментів, аби переломити хід зустрічі.

Зокрема, на 51-й хвилині Лєвандовскі міг зіграти на добиванні після дальнього пострілу Де Йонга (Гассаніга парирував перед собою), але м'яч невдало відскочив. На 59-й Френкі майже вивів Рафінью віч-на-віч, однак в останню мить підкат Еріка Гарсії зірвав потенційний вихід. На 64-й же Лєвандовскі стягнув на себе опонентів і скинув на дугу штрафного – Гюндоган звідти крутив у дальній, та ще й з рикошетом. М'яч розминувся з воротами.

Він міг забивати і на 68-й з набагато ближчої відстані, але точності знову забракло. І це ми ще не говорили про купу перспективних підходів до завершення. Хаві намагався підтримати темп, організувавши потрійну заміну (Бальде, Ямал і Торрес освіжили атаку), в той час як Мічел відповів своєю трійкою – Довбика, Циганкова і Коуту замінили Валері, Стуані й Порту.

Заміни Мічела зганьбили Барселону

Цей хід виявився фатальним для Жирони. На 80-й хвилині Стуані виграв єдиноборство в Араухо й скинув винос від Гассаніги у штрафний, а Валері Фернандес прошмигнув повз Кунде, розстрілявши ворота. 1:3! Це вже була заявка на перемогу. На 83-й Савіо міг і добити Барсу, влетівши на лівий кут штрафного й завдавши удару, але Пенья втримав господарів у грі.

На останніх хвилинах зустрічі Барселона навіть відігралася зусиллями Гюндогана, але на більше "блаугранас" не вистачило. А гості на куражі пішли вперед, зганьбивши Барсу четвертим голом у компенсований час – його забив Стуані, замкнувши подачу від Савіо. 4:2!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Жирона знову на вершині!

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