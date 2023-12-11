Известный паблик сделал мем об Артеме Довбике после его поразительной игры в матче Жирона – Барселона (4:2).

Украинский форвард открыл счет в матче против "блаугранас" с передачи Виктора Цыганкова.

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Выступление Артема Довбика против Барселоны поразило зрителей и нападающему достались комплименты. Особенно пришлось по вкусу то, как украинец противостоял защитнику Рональду Араухо. Известный паблик Troll Football, у которого более 3,5 миллиона подписчиков, сделал мем на эту тему, написав: "У Араухо появился новый хозяин". Твит набрал почти 800 тысяч просмотров и 23 тысячи лайков.

Напомним, что Артем Довбик присоединился к Жироне в текущем сезоне. В 16 матчах за "красно-белых" украинец забил восемь голов и оформил пять результативных передач.

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