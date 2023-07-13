"Якщо чесно, я не так багато говорив про своє дитинство. Можу навести кілька прикладів, щоб ви мали уявлення.

У 6 років до мене приставала подруга мами, яка часто гостювала в нас. Мама була алкоголічкою. Мене відправили в Африку набратися дисципліни, потім назад. У 7 я почав палити, у 8 – продавати наркотики.

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Старші казали, що пацана на велосипеді ніхто зупиняти не буде. Тому я їздив по району з м'ячем, а під ним були наркотики. В 11 мене повісив на мосту сусідський мужик.

У 12 мене усиновила інша сім'я, і все змінилося. Фантастичні люди. Скільки всього вони зробили для мене, годі бажати кращої сім'ї. Якщо Бог створив людей, то це були саме вони", – сказав Деле в інтерв'ю з Гарі Невіллом.

Аллі був зіркою Тоттенхема, але після конфлікту з Моурінью його кар'єра полетіла вниз. Хавбек не закріпився в Евертоні, а потім провалив оренду в Бешикташ.

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