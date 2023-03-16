Півзахисник Евертона Деле Аллі, який виступає на правах оренди за Бешикташ, може більше не зіграти в турецькому чемпіонаті.

Перезапустити свою кар'єру в Туреччині англійцю не вдалося. Як повідомляє Takvim, Деле Аллі може більше не зіграти в цьому сезоні за Бешикташ.

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Головний тренер турецького клубу Шенол Гюнеш незадоволений рівнем гравця і більше не розраховує на нього. Повідомляється, що наставник Бешикташа відсторонив півзахисника від першої команди. Ймовірно, Аллі повернеться в Евертон влітку.

У поточному сезоні 26-річний півзахисник провів у чемпіонаті Туреччини 13 матчів, забивши 2 голи. Бешикташ міг викупити англійця за 9 мільйонів євро. Нагадаємо, що контракт Деле Аллі з Евертоном розраховано до 2024 року.

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