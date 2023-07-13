"Если честно, я не так много говорил о своем детстве. Могу привести несколько примеров, чтобы вы имели представление.

В 6 лет ко мне приставала подруга мамы, которая часто гостила у нас. Мама была алкоголичкой. Меня отправили в Африку набраться дисциплины, потом обратно. В 7 я начал курить, в 8 – продавать наркотики.

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Старшие говорили, что пацана на велосипеде никто останавливать не будет. Потому я ездил по району с мячом, а под ним были наркотики. В 11 меня повесил на мосту соседский мужик.

В 12 меня усыновила другая семья, и все поменялось. Фантастические люди. Сколько всего они сделали для меня, нельзя желать лучшей семьи. Если Бог создал людей, то это были именно они", – сказал Деле в интервью с Гарри Невиллом.

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