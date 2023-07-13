В 8 лет торговал наркотиками, в 6 приставала подруга мамы – Алли шокировал трешовыми историями из детства
Известный английский хавбек Деле Алли рассказал, как страдал в детстве из-за алкоголизма матери.
"Если честно, я не так много говорил о своем детстве. Могу привести несколько примеров, чтобы вы имели представление.
В 6 лет ко мне приставала подруга мамы, которая часто гостила у нас. Мама была алкоголичкой. Меня отправили в Африку набраться дисциплины, потом обратно. В 7 я начал курить, в 8 – продавать наркотики.
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Старшие говорили, что пацана на велосипеде никто останавливать не будет. Потому я ездил по району с мячом, а под ним были наркотики. В 11 меня повесил на мосту соседский мужик.
В 12 меня усыновила другая семья, и все поменялось. Фантастические люди. Сколько всего они сделали для меня, нельзя желать лучшей семьи. Если Бог создал людей, то это были именно они", – сказал Деле в интервью с Гарри Невиллом.
Алли был звездой Тоттенхэма, но после конфликта с Моуринью его карьера полетела вниз. Хавбек не закрепился в Эвертоне, а затем провалил аренду в Бешикташе.
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