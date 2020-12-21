Маркус Тюрам дискваліфікований на 5 матчів, а також змушений заплатити 40 тисяч євро штрафу, повідомляє Sky Sport. Покарання поширюватиметься на поєдинки внутрішнього чемпіонату та Кубка Німеччини.

Тюрам отримав вилучення за плювок в обличчя супернику – відео ганебного вчинку

Керівництво Бундесліги вдалось до таких санкцій до форварда Борусії М за плювок в обличчя гравця Хоффенхайма Штефана Поша. Раніше клуб оштрафував Маркуса на місячну зарплату.

У нинішньому сезоні Бундесліги Тюрам провів 13 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Баварія вирвала перемогу над Байєром: сумна доля "Неверкузена", гегемонія Мюнхена у 2020-му, Лєвандовскі – король