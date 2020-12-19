Французький форвард отримав червону картку під час матчу чемпіонату Німеччини за плювок в обличчя супернику. Тюрам був незадоволений діями захисника Хоффенхайма Штефана Пошана. Спочатку футболісти обмінялися словесними претензіями, а потім Маркус плюнув у суперника, за що був вилучений з поля.

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Зауважимо, що матч 13-го туру Борусія – Хоффенхайм завершився з рахунком 1:2. "Жеребці" посідають восьме місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 18 очок.

До слова, Маркус Тюрам є сином чемпіона світу (1998) і Європи (2000) Ліліана Тюрама. За Борусію француз виступає з літа 2019 року. За цей час нападник зіграв за німецьку команду 59 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 16 результативних передач. Зокрема, Тюрам відзначався асистами в обох матчах проти Шахтаря в Лізі чемпіонів – це протистояння Гладбах виграв із загальним рахунком 10:0.

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