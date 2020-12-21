Бундеслига наказала нападающего Боруссии М Маркуса Тюрама за неспортивное поведение.

Маркус Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей, а также вынужден заплатить 40 тысяч евро штрафа, сообщает Sky Sport. Наказание будет распространяться на поединки внутреннего чемпионата и Кубка Германии.

Тюрам получил удаление за плевок в лицо сопернику – видео позорного поступка

Руководство Бундеслиги применило такие санкции к форварду Боруссии М за плевок в лицо игрока Хоффенхайма Штефана Поша. Клуб раньше оштрафовал Маркуса на месячную зарплату.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Тюрам провел 13 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Бавария вырвала победу над Байером: печальная участь "Неверкузена", гегемония Мюнхена в 2020-м, Левандовски – король